Экокожа и кожзам — в чем разница? Четкий ответ

Экокожа и кожзам: в чем разница двух распространенных материалов? Мы поищем ответ на этот вопросы – вы узнаете все о различных свойствах, о способах отличить одну ткань от другой. А еще сравним, какое полотно лучше и выберем лидера!

В чем разница между материалами?

Не все понимают, чем отличается экокожа от кожзама – многие покупатели ошибочно считают, что это одно и тоже. Это неверное мнение, речь идет о двух разных материалах, которые стоит сравнить между собой. Давайте попробуем обозначить разницу?

Первое отличие экокожи от кожзама проистекает из сходства. Оба материала производятся одинаковым способом – в основе лежит тканевое или синтетическое полотно, которое покрывается пленочным покрытием, не пропускающим воду. Вот здесь начинается разница!

Искусственное полотно покрывается полиуретаном, который «не дышит»;

Эко-материал покрывают поливинилхлоридом (ПВХ), более натуральным и дышащим материалом.

Не будем останавливаться на первом пункте – продолжим исследовать, в чем разница экокожи и кожзама.

Экокожа Кожзаменитель Обладает повышенной прочностью и может служить до 5-10 лет при бережной эксплуатации Прочность низкая – изнашивается уже через год-два Приятна на ощупь, согревается от человеческого тела, отличается мягкостью Холодный и достаточно грубый материал, соприкосновения с ним неприятны Свободно пропускает воздушные потоки в обе стороны Не пропускает воздух вообще Гипоаллергенный материал, не вызывающий раздражения Может вызывать аллергические реакции Экологически чистое полотно без вредных примесей Производится с добавлением вредных синтетических материалов Спокойно выдерживает холод, не меняя внешнего вида и эксплуатационных свойств При низких температурах трескается и ломается, грубеет

Напоследок расскажем, чем отличается внешне кожзам от экокожи – иногда определить разницу можно с первого взгляда!

Эко-полотно практически неотличимо от натуральной кожи, оно имеет гладкую ровную структуру;

Кожзаменитель на вид более грубый, структура слегка фактурная.

Рассмотрели основные отличия и разницу двух видов материала – пора поискать разницу своими глазами и руками. Ловите интересные способы найти нужное полотно!

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Как отличить?

Давайте попробуем разобраться, как отличить экокожу от кожзама на практике – если перед вами лежат два изделия из разных материалов, можно провести сравнительный анализ некоторыми способами.

Возьмите по кусочку ткани и зажмите в ладони. Искусственный материал кожзам грубый, почти не мнется. Его аналог экокожа – мягкий, теплый и приятный на ощупь;

Второй способ – экспериментальный. Вотрите в материал каплю растительного масла и подождите сутки. Если масло впитывается и не влияет на структуру полотна – перед вами экокожа, если же место, смазанное маслом, покоробилось – это кожзам;

Третий вариант – используйте нос, как индикатор. Кожзам пахнет неприятно, присутствуют резкие химические нотки, тогда как экокожа – не пахнет ничем или имеет сладковатый запах.

Полезный совет – чтобы приобрести действительно стоящее изделие и не думать, чем отличается экокожа от кожзаменителя, обращайтесь к проверенному производителю, который не будет хитрить с составом!

А теперь попробуем понять – что лучше выбрать, экокожу или кожзам! Рассмотрим на примере предметов интерьера и одежды.

Что лучше выбрать?

Не всегда можно сразу разобраться, что лучше – экокожа или кожзам! Давайте остановимся на нескольких примерах? Если вы покупаете обувь, одежду или сумку, стоит отдать предпочтение экокоже:

Она позволяет телу дышать;

Задерживает влагу – вы не рискуете промокнуть;

Можно не бояться аллергии;

Гарантирован высокий уровень прочности и износостойкости;

Ухаживать за изделиями легко.

В сравнении с этими характеристиками, кожзам проигрывает по всем параметрам, выигрывая по одному пункту – намного более низкая цена. Если вы часто меняете сумки, куртки или ботиночки – можете покупать заменитель, он гораздо дешевле. Вам не придется сожалеть о потраченных деньгах, если нет разницы, каково качество!

Как же разобраться, какому полотну отдать предпочтение в мебели? Разница очевидна!

Если вы покупаете диван или кресло для общественных мест (например, приемная) – можно остановиться на кожзаме. За небольшие деньги вы получите привлекательную мебель, которая прослужит несколько лет – а ухаживать за ней практически не нужно;

Если вы хотите приобрести мебель, на которой будете сидеть постоянно – выбор должен пасть на экокожу. Полотно мягкое, приятное к телу – вам не придется садиться на холодную жесткую поверхность. К тому же, с легкостью выдержит даже интенсивную эксплуатацию.

Рассказали вам про разницу экокожи и кожзаменителя – удивлены открывшимся тайнам? Теперь вы сможете подобрать идеальный материал для мебели, одежды или иных предметов, отвечающий вашим пожеланиям, комфорту и безопасности! Читайте далее как постирать кроссовки в стиральной машинке.